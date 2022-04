Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une aide précieuse pour Pogba !

Publié le 6 avril 2022 à 3h45 par A.M.

Alors que le PSG s'intéresse à Paul Pogba, Wayne Rooney espère que l'international français ne prolongera pas à Manchester United.

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba pourrait bien quitter Manchester United en fin de saison. Et les clubs intéressés ne manquent pas, à commencer par le PSG qui cherche à se renforcer dans l'entrejeu. Dans cette optique, le club de capitale pourrait bien tenter d'attirer l'international français cet été. Et cela ne serait pas pour déplaire à Wayne Rooney qui espère que Paul Pogba quittera Manchester United.

Rooney réclame le départ de Pogba