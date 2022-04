Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta et Zahavi vont jouer un sale tour au PSG !

Publié le 5 avril 2022 à 16h00 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre de très haut niveau, le FC Barcelone accélère pour le recrutement de Robert Lewandowski, également convoité par le PSG.

L'été prochain, le marché des grands buteurs devrait être très animé. Et pour cause, le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et le PSG pourrait lui chercher un remplaçant. Comme révélé par le10sport.com, Erling Haaland et Robert Lewandowski font partie des pistes étudiées, mais les deux attaquants de Bundesliga sont très convoités sur le marché, à commencer par le Polonais dont le contrat court jusqu'en 2023.

Zahavi et Laporta enchaînent les rencontres

Et le FC Barcelone est notamment dans le coup. Xavi veut un grand buteur et selon les informations de Matteo Moretto, Joan Laporta a déjà rencontré Pini Zahavi a deux reprises au moins. L'agent israélien, qui gère les intérêts de Robert Lewandowski, est proche du président du Barça ce qui facilite les négociations. D'autant plus que l'international polonais ne serait pas insensible à l'intérêt catalan. Du côté du Bayern Munich, si Robert Lewandowski ne prolonge pas, on se résoudra à le vendre cet été afin d'éviter un départ libre.