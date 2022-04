Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande star veut rejoindre le projet QSI !

Publié le 6 avril 2022 à 8h15 par D.M. mis à jour le 6 avril 2022 à 8h16

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba souhaiterait rejoindre le PSG. Le milieu de terrain aurait évoqué son désir de rejoindre la France à son entourage.

Paul Pogba est une piste de longue date du PSG. Durant l'été 2021, Leonardo avait entamé des négociations avec l'agent du joueur, Mino Raiola, sans pour autant parvenir à un accord total. Alors que le mercato estival approche, cette piste revient au premier plan dans la capitale. Selon les informations de Foot Mercato, Pogba est bien une piste sérieuse du PSG. Leonardo aurait évoqué l'arrivée du champion du monde 2018 avec les décideurs du PSG, basés à Doha.

Pogba veut aller au PSG