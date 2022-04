Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés ne sont pas encore jetés pour Ousmane Dembélé !

Publié le 6 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

Certes, le PSG disposerait d’un accord verbal avec Ousmane Dembélé. Néanmoins, la Juventus serait prête à contrecarrer les plans du club parisien pour l’attaquant du FC Barcelone.

Entre discussions avec le PSG et négociations avec le comité de direction du FC Barcelone dans le cadre d’une éventuelle prolongation de contrat, Ousmane Dembélé fait beaucoup parler de lui sur, et en dehors du terrain. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison au FC Barcelone, Dembélé et son agent Moussa Sissoko se seraient déjà verbalement mis d’accord avec le PSG selon Foot Mercato. Le plan du PSG serait simple et consisterait à combler le vide que va laisser Angel Di Maria à Paris par l’ailier du FC Barcelone. Cependant, le champion du monde souhaiterait rester au Barça d’après la presse espagnole qui a évoqué une entrevue entre Moussa Sissoko et le directeur exécutif du club culé Mateu Alemany lundi à Marrakech.

Le PSG confronté à la concurrence de la Juventus pour Dembélé ?