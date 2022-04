Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Avant son départ, le clan Bale règle ses comptes !

Publié le 6 avril 2022 à 6h30 par Th.B.

Agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett s’est montré très critique envers les détracteurs du Gallois et les fans du Real Madrid, en affirmant au passage que Bale pliera bagage à l’intersaison.

Arrivé à la toute fin du mercato estival de 2013, Gareth Bale s’est montré très important dans les moments cruciaux du Real Madrid et particulièrement lors des sacres madrilènes en Ligue des champions de 2014 à 2018, à l’exception de 2015 où le FC Barcelone a soulevé la C1. Néanmoins, le statut de Bale a considérablement évolué ces dernières années, et pas dans le bon sens du terme. Critiqué par la presse et moins utilisé par le Real Madrid, Gareth Bale va quitter le club merengue libre de tout contrat à l’intersaison. C’est du moins ce que son représentant a affirmé mardi en réglant au passage ses comptes.

«Au cours des vingt prochaines années, les fans verront à quel point Bale était bon, et ils le regretteront»