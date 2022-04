Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier départ prend forme pour cet été !

Publié le 6 avril 2022 à 7h45 par A.C.

Très décevant cette saison, Leandro Paredes pourrait quitter le Paris Saint-Germain et après l’Italie, deux nouvelles options se présentent en Angleterre.

Alors que l’on annonce Paul Pogba, Lucas Paqueta ou encore Sergej Milinkovic-Savic au Paris Saint-Germain, on s’active également au niveau des départs. Cela semble être le cas pour Leandro Paredes, qui après une saison décevante a été contraint de déclarer forfait pour les deux prochains mois à cause d’une blessure à l’adducteur. Il ne semble plus rentrer dans les plans du PSG et la presse italienne a notamment évoqué un retour en Serie A, pour celui qui a porté les couleurs de l’AS Roma et d’Empoli. La Juventus semblait intéressée mais travaillerait désormais sur d’autres dossier, alors que la grosse surprise pourrait venir de l’Inter, qui chercher un joueur capable d’épauler Marcelo Brozovic.

Tottenham et Arsenal prêts à tenter le coup