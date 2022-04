Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle solution se précise pour Leandro Paredes !

Publié le 6 avril 2022 à 0h45 par A.C.

Pas vraiment au centre des projets du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes semble garder une belle cote en Serie A, championnat qu’il a déjà disputé par le passé avec l’AS Roma ou Empoli.

Le visage du Paris Saint-Germain va beaucoup changer la saison prochaine. L’énième échec en Ligue des Champions va en effet pousser Leonardo à mener un large ménage et cela devrait notamment être le cas au milieu de terrain. Avec les possibles arrivés de Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni ou encore Lucas Paqueta, de nombreux départs devraient avoir lieu et le principal candidat semble être Leandro Paredes. Il faut que la saison de l’Argentin a été décevante et à l’étranger plusieurs clubs semblent prêts à lui tendre la main, ce qui devrait être une occasion à saisir pour le PSG.

L’Inter pourrait s’activer, la Juve observe