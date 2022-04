Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Une première réponse tombe pour Ousmane Dembélé !

Publié le 6 avril 2022 à 0h00 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé est dans le flou pour son avenir. Alors que les négociations entre l'agent du joueur et le FC Barcelone ont repris pour sa prolongation, le club catalan n'a pas l'intention de revoir son offre à la hausse, tandis que le PSG reste à l'affût.

Pour le moment, personne ne sait où évoluera Ousmane Dembélé la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore semblait s’éloigner du FC Barcelone puisque Joan Laporta souhaitait s’en séparer cet hiver, voyant que le joueur ne bougeait pas de ses positions en affichant des exigences colossales. Mais ce lundi, le journaliste Gerard Romero a révélé que Moussa Sissoko et Mateu Alemany s’étaient retrouvés à Marrakech pour reprendre les négociations pour la prolongation d’Ousmane Dembélé. De son côté, le PSG suivrait avec attention la situation de l’ailier de 24 ans. Mais le FC Barcelone devrait tenter sa chance jusqu’au bout, même si le club compte aussi camper sur ses positions.

Le Barça ne va pas revoir son offre à la hausse, mais les négociations vont se poursuivre