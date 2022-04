Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tchouameni s'apprête à lâcher une terrible réponse à Al-Khelaïfi !

Publié le 6 avril 2022 à 9h45 par B.C.

Dans le viseur du PSG en vue du mercato estival, Aurélien Tchouameni est également pisté par Manchester City. Cependant, l’international français donnerait sa préférence au Real Madrid.

Après son élimination en Ligue des champions, le PSG compte se renforcer lors du mercato estival, notamment dans l’entrejeu. Leonardo a fixé sa priorité sur Paul Pogba, dont le contrat court jusqu’à la fin de la saison avec Manchester United, mais l’éclosion d’Aurélien Tchouameni n’est pas passée inaperçue dans la capitale. Impressionnant avec l’AS Monaco et désormais en équipe de France, le milieu devrait quitter son club cet été et suscite l’intérêt de plusieurs cadors européen, dont le PSG, qui ne part pas favori.

Tchouameni vise le Real en priorité