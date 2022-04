Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un incroyable coup de tonnerre pour l'avenir d'Ancelotti ?

Publié le 6 avril 2022 à 10h00 par D.M.

Lié au Real Madrid jusqu'en 2024, Carlo Ancelotti pourrait être remercié à la fin de la saison, et ce même s'il remporte le championnat espagnol.

Carlo Ancelotti a été au cœur des critiques ces dernières semaines, notamment après la lourde défaite de son club, à domicile, face au FC Barcelone (0-4). Certains choix du technicien italien ont suscité quelques crispations, notamment auprès des supporters du Real Madrid. Malgré ce mauvais résultat, Florentino Perez a tenu à le rencontrer afin de lui apporter son soutien. Mais malgré cette rencontre, Carlo Ancelotti serait toujours dans l'œil du cyclone.

Le Real Madrid prêt à se séparer d'Ancelotti ?