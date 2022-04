Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Lewandowski… Xavi a choisi son grand buteur !

Publié le 6 avril 2022 à 8h30 par G.d.S.S.

Déjà en quête d’un buteur de renom pour la saison prochaine, le FC Barcelone a des vues depuis un moment sur Erling Haaland et Robert Lewandowski. Et c’est finalement le joueur du Bayern Munich qui semble accessible pour le club catalan.

Ça bouge au FC Barcelone en vue du prochain mercato estival ! La direction du club blaugrana a fait de l’arrivée d’un nouveau buteur une priorité, et le Barça entend bien frapper un grand coup avec un joueur de renommée internationale… Depuis plusieurs semaines, Erling Haaland (21 ans, Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (33 ans, Bayern Munich) font office de priorité à Barcelone, mais le club catalan a fini par trancher entre les deux stars de Bundesliga.

La piste Lewandowski est avancée pour Barcelone