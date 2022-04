Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez a pris une grande décision pour cette star !

Publié le 6 avril 2022 à 1h00 par P.L.

À l'affût de la moindre opportunité sur le marché des transferts, le Real Madrid suivrait de près la situation de Serge Gnabry. Toutefois, le club madrilène devrait patienter un peu avant de passer à l'action.

Cet été, le Real Madrid souhaite absolument accueillir Kylian Mbappé dans ses rangs et lorgnerait également Erling Haaland. Toutefois, le club madrilène serait aussi à l’affût de la moindre bonne affaire sur le marché des transferts. Dans cette optique, Florentino Pérez serait attentif à la situation de Serge Gnabry, en fin de contrat en juin 2023 et qui n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich. Cependant, le Real Madrid ne devrait pas se lancer tout de suite dans le dossier.

Le Real Madrid attend le dénouement des négociations entre Gnabry et le Bayern