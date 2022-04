Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça pourrait se dégager pour ce protégé de Raiola !

Publié le 6 avril 2022 à 7h00 par A.C.

Sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2023, Ryan Gravenberch est suivi de près par de nombreux clubs dont le Real Madrid et la Juventus... même si en Italie on pourrait changer d’idée !

Considéré par beaucoup comme le nouveau grand talent européen au milieu de terrain, Ryan Gravenberch fait énormément parler de lui en ce moment. A un peu plus d’un an de la fin de son contrat avec l’Ajax Amsterdam, le Néerlandais d’à peine 19 ans serait déjà suivi par de nombreux clubs dont la Juventus et le Real Madrid. Les deux se livreraient uns guerre sans merci, même si Mino Raiola semble plutôt pécher pour le club turinois à en croire les dernières indiscrétions de la presse italienne.

Frattesi plutôt que Gravenberch pour la Juve ?