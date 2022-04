Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG a le champ libre pour boucler l’arrivée de Dembélé !

Publié le 6 avril 2022 à 9h00 par P.L.

Alors que les négociations viennent de reprendre entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone, les positions des deux parties seraient encore trop éloignées. Le PSG pourrait donc en profiter pour rafler la mise.

À l’heure actuelle, l’avenir d’Ousmane Dembélé demeure toujours très incertain. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore n’a jamais vraiment bougé de ses positions dans les négociations avec le FC Barcelone. Joan Laporta a donc essayé de le vendre cet hiver, en vain, tout en stoppant les négociations. Toutefois, la situation d’Ousmane Dembélé a interpellé quelques clubs européens, dont le PSG. Mais ce lundi, le journaliste Gerard Romero a révélé que l’agent du champion du monde 2018 et la direction catalane s’étaient réunis pour reprendre les pourparlers. Cependant, l’affaire semblerait assez mal embarquée pour le club culé.

L’écart est toujours conséquent entre le Barça et Dembélé