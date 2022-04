Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut dégainer une offre de 26M€ pour un premier renfort !

Publié le 7 avril 2022 à 1h15 par B.C.

Attentif à la situation d’Éderson d’après la presse italienne, Leonardo serait prêt à dégainer une belle offre pour s’attacher les services du milieu de la Salernitana.

Bien que son avenir soit encore incertain après l’élimination du PSG en Ligue des champions, Leonardo prépare le prochain mercato estival en attendant d’être fixé sur son sort. L’une des priorités du club de la capitale est d’injecter du sang neuf dans l’entrejeu, et pour parvenir à ses fins, le PSG multiplie les pistes. Paul Pogba (Manchester United) apparaît comme la priorité tandis que Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) et Aurélien Tchouameni (AS Monaco) ont également la cote en interne, mais un autre joueur retiendrait l’attention de Leonardo.

Une offre de 26M€ pour Éderson ?