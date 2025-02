Départ légendaire au PSG, l’incroyable coup de théâtre !

Pierrick Levallet

Depuis de nombreux mois désormais, un sérieux désaccord oppose le PSG à la mairie de Paris. Cette dernière refuse de vendre le Parc des Princes aux dirigeants qataris, qui cherchait à le racheter pour y mener des travaux de rénovation. Cela a poussé la formation parisienne a cherché un endroit pour construire son nouveau stade. Mais finalement, l’hypothèse de rester au Parc des Princes pourrait être plausible.

C’est un sérieux désaccord qui oppose le PSG à la mairie de Paris depuis plusieurs mois maintenant. La formation parisienne cherche à devenir propriétaire du Parc des Princes afin d’y mener des travaux de rénovation. Seul problème, la mairie de Paris s’y oppose fermement. Anne Hidalgo s’est même montrée catégorique sur le sujet à plusieurs reprises. De ce fait, le PSG aurait sondé quelques villes pour s’y implanter, construire un nouveau stade flambant neuf, et ainsi quitter son antre historique. Un énorme revirement de situation serait toutefois possible. L’hypothèse de voir le PSG finalement rester au Parc des Princes pourrait être envisageable, surtout si Rachida Dati devient la nouvelle Maire de Paris.

«Ils vont essayer de racheter le Parc des Princes»

« Le Parc des Princes ? Le PSG ne trouve pas d’endroit pour construire son nouveau stade. Les endroits proposés sont beaucoup trop lointains. L’histoire de la revente sera d’actualité avec l’arrivée possible de Rachida Dati. Il ne faudrait pas qu'il y ait un bout de toit qui tombe et qu'il y ait 40 morts. Donc ils vont essayer de racheter le stade et de l'améliorer » a ainsi annoncé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.

La mairie de Paris prête à rouvrir le dialogue avec le PSG ?

En décembre dernier, la mairie de Paris avait d’ailleurs évoqué l’idée de trouver une solution avec le PSG concernant le Parc des Princes. « Le PSG est un club pour lequel nous avons de l'affection, pas seulement moi mais les Parisiens, les Grand-parisiens. On a beaucoup de respect. [...] Mon ambition est simple : repartir sur des bases de dialogue que j'espère saines, dans lequel la cession du Parc des Princes n'est pas sur la table, parce que le Conseil de Paris en a décidé ainsi » confiait Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la mairie de Paris de l'époque, au micro de BFM Paris. À suivre...