PSG : Clash avec Al-Khelaïfi, une «solution» est évoquée

Pierrick Levallet

Un départ historique est en train de se préparer du côté du PSG. Nasser Al-Khelaïfi ne s’entend pas avec la mairie de Paris, qui refuse de vendre le Parc des Princes au Qatar. Résultat, le club de la capitale pourrait quitter son enceinte de toujours très prochainement. Les Rouge-et-Bleu ont toutefois été interpellés avant qu’il ne soit trop tard.

Arrivé au Parc des Princes en 1973, le PSG ne l’a plus quitté depuis. Le club de la capitale a disputé plus de 1000 matchs dans le stade. Mais la fin de cette ère semble approcher. Nasser Al-Khelaïfi est entré en clash avec la mairie de Paris, qui refuse catégoriquement de vendre le Parc des Princes au Qatar. Résultat, le PSG pourrait très prochainement changer d’enceinte. Les Rouge-et-Bleu ont toutefois été interpellés avant que leur déménagement ne soit acté.

Le PSG a de grands plans en tête ! 💼 Restez connectés pour découvrir les prochaines arrivées qui pourraient changer la donne.

➡️ https://t.co/a9GUIvVU9B pic.twitter.com/M6TFYPWU7q — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

«On a beaucoup de respect»

« Le PSG est un club pour lequel nous avons de l'affection, pas seulement moi mais les Parisiens, les Grand-parisiens. On a beaucoup de respect. [...] Mon ambition est simple : repartir sur des bases de dialogue que j'espère saines, dans lequel la cession du Parc des Princes n'est pas sur la table, parce que le Conseil de Paris en a décidé ainsi » a d’abord lâché Emmanuel Grégoire, actuel premier adjoint de la mairie de Paris, au micro de BFM Paris.

«On pourrait trouver très facilement une solution»

« Le Conseil de Paris s'est très clairement exprimé contre une vente du Parc des Princes mais aussi pour proposer des choses très innovantes qui garantissent le droit de l'actionnaire, le développement économique et garantissent à celui qui paie les travaux la capacité à l'amortir dans la durée, pour que ça ne soit pas à fonds perdus et qu'ils y trouvent leurs intérêts financiers. Je pense qu'en se mettant de façon dépassionnée et sérieuse autour de la table on pourrait trouver très facilement une solution » a ensuite ajouté le candidat à la succession d'Anne Hidalgo. Reste maintenant à voir si le PSG et Nasser Al-Khelaïfi accepteront de rouvrir le dialogue avec la mairie de Paris pour trouver un moyen de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit trop tard.