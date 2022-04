Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mauvaise nouvelle se confirme pour Leonardo avec Tchouaméni !

Publié le 6 avril 2022 à 16h10 par T.M.

Si le PSG se serait donc invité à la course pour Aurélien Tchouaméni, Leonardo n’aurait visiblement que très peu de chances d’attirer le joueur de l’AS Monaco.

Cet été, cela va bouger au PSG. Et pour Leonardo, le gros chantier se trouve dans l’entrejeu. L’un des défis de l’intersaison sera de trouver des nouveaux joueurs pour venir entourer Marco Verratti. Et les pistes ne cessent de se multiplier. Alors que l’arrivée de Paul Pogba, en fin de contrat à Manchester United, semble se confirmer de jour en jour, un autre joueur aurait retenu l’attention du PSG : Aurélien Tchouaméni. Excellent avec l’AS Monaco, l’international français pourrait donc poursuivre sa carrière en Ligue 1, mais cela ne semble pas être dans ses plans.

Priorité à l’étranger !