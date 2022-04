Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Pogba et Tchouameni, Doha a tranché !

Publié le 6 avril 2022 à 10h15 par D.M.

Directeur sportif du PSG, Leonardo se serait rendu au Qatar pour discuter du prochain mercato estival et notamment du dossier Paul Pogba. Mais la véritable priorité du club parisien au milieu de terrain se nomme Aurélien Tchouameni.

Le renforcement du milieu de terrain devrait être l'une des grandes priorités estivales du PSG. Le club parisien voudrait injecter du sang frais dans ce secteur et aurait identifié plusieurs profils. Les noms d'Aurélien Tchouameni, mais aussi de Paul Pogba apparaîtraient en bonne place sur la short-list de Leonardo. Le directeur sportif du PSG se serait d'ailleurs rendu à Doha ces derniers jours pour évoquer le prochain mercato estival et notamment une possible arrivée de Pogba, libre de tout contrat dans quelques semaines.

Tchouameni, véritable priorité du PSG