Danse avec les stars : Nelson Monfort balance sur son salaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nelson Monfort, doyen de la 14e saison de "Danse avec les stars" à bientôt 72 ans, a clarifié les rumeurs entourant son salaire dans l'émission. Alors que le magazine Public évoquait un cachet de 100.000€, l'ancien journaliste sportif a démenti ces chiffres, ajoutant que sa motivation première n'était pas financière.

Nelson Monfort est le doyen de cette 14e saison de Danse avec les stars. À bientôt 72 ans, l’ancien journaliste sportif de France Télévisions a décidé de participer à l’une des émissions phares de TF1, avec l’ambition de briller sur les parquets. « Je n'ai pas envie de me ridiculiser. Je ferai tout pour être le mieux possible », confiait-il à Puremedias avant le début de la compétition.

Zidane avec une star française, l’union que personne n’a vu venir !

➡️ https://t.co/Im93gHl2wm pic.twitter.com/gbCbE4cPtY — le10sport (@le10sport) February 16, 2025

100.000€ pour Nelson Monfort ?

Une participation synonyme de joli cachet pour les participants, le magazine Public dévoilant récemment les chèques empochés par les candidats. On apprenait alors que Nelson Monfort toucherait 100.000€ pour l’entièreté de la saison, dans la fourchette haute du casting, dépassé par Sophie Davant (120.000€), Frank Leboeuf (250.000€), Adil Rami (350.000€) et Florent Manaudou (400.000€). Mais le journaliste sportif a tenu à démentir ces chiffres.

Le démenti tombe

« Il y a des chiffres qui sont parus et qui sont totalement fantaisistes, a fait savoir Nelson Monfort sur Europe 2. Et la deuxième chose, je vais répondre très clairement Benjamin. C’est la troisième fois, que cette émission fait appel à moi. Les deux premières fois, j’ai dit non, parce que je ne me sentais pas prêt ou pas disponible, donc (l’argent ndlr.) ce n’est pas du tout ma motivation principale ».