Nelson Monfort : Son salaire sur TF1 révélé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nelson Monfort, figure emblématique de France Télévisions, a fait ses premiers pas sur le parquet de Danse avec les stars sur TF1. Une aventure qui pourrait être de courte durée pour le journaliste sportif, déjà menacé au classement mais assuré de récupérer un joli chèque pour sa participation à cette 14ème saison de DALS.

Habitué à tenir le micro sur France Télévisions, Nelson Monfort s’est mis à la danse pour TF1 ! L’ancien journaliste du service public est l’un des candidats de cette 14e saison de Danse avec les stars avec l’ambition de se donner à fond dans cette nouvelle aventure. « Je n'ai pas envie de me ridiculiser. Je ferai tout pour être le mieux possible. Je m'inclinerai, parce que je sais que je n’irai pas au bout, je ne pense pas que j'irai au bout... Quand je vois un garçon comme Vincent Moscato, je me dis qu’au fond, il n'a pas vraiment un physique de danseur. Si lui a été en demi-finale, peut-être que je peux essayer de faire aussi bien », confiait-il à Puremédias avant la première émission.

Daniel Riolo en mode critique ! 🧐 L'hygiène de "Koh-Lanta" face à l'aventure de "Pékin Express", un clash à ne pas manquer !

➡️ https://t.co/ZbLsoRlrDt pic.twitter.com/MqNIgRXz8e — le10sport (@le10sport) February 6, 2025

100.000€ pour Nelson Monfort

Pour attirer Nelson Monfort, TF1 lui a offert un chèque conséquent puisque le journaliste va toucher 100.000€ pour l’entièreté de la saison selon les informations du magazine Public. C’est mieux que Claude Dartois (50.000€), Jungeli (50.000€), Ève Gilles (60.000€), Lénie (60.000€) et Julie Zenatti (80.000€), et autant que Charlotte de Turckheim (100.000€). Le doyen de la nouvelle saison touche en revanche moins que Sophie Davant (120.000€), Frank Leboeuf (250.000€), Adil Rami (350.000€) et Florent Manaudou (400.000€).

Deux danses et puis s’en va ?

Une participation qui pourrait s’avérer rentable pour Nelson Monfort, déjà sous le coup d'une élimination. Avec un total de 15 points pour sa première danse avec Calisson Goasdoué, et notamment un 3 de Chris Marques, l’une des plus mauvaises notes de l’histoire du programme en France, l'ancien compère de Philippe Candeloro est menacé et jouera sa place dans l’émission la semaine prochaine, contre le couple qui obtiendra la moins bonne note ce vendredi.