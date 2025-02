Nelson Monfort : Son couple en danger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nelson Monfort s'aventure cette année sur le parquet de "Danse avec les stars" aux côtés de Calisson Goasdoué. La première n'a pas été simple vendredi, avec des notes décevantes mettant en péril leur place dans l'émission. L’ancien journaliste de France TV peut en tout cas compter sur le soutien de sa partenaire.

Après son fidèle compère Philippe Candeloro, qui avait terminé deuxième de Danse avec les stars en 2011, Nelson Monfort a décidé de relever le défi de l’émission phare de TF1. C’est aux côtés de Calisson Goasdoué que l’ancien journaliste de France Télévisions s’est engagé pour la première fois sur le parquet de DALS vendredi, mais tout ne s’est pas passé comme il l’espérait.

« C'est le sport, il faut accepter le résultat »

Les premières notes ont été mauvaises pour Nelson Monfort, héritant notamment d’un "3" de Chris Marques, l’une des pires notes de l’histoire du programme de TF1. Le célèbre journaliste s’est montré bon joueur : « C'est le sport, il faut accepter le résultat. Dans quinze jours, c'est un autre défi qui nous attend. Nous n'allons pas nous laisser abattre ». Nelson Monfort n’a effectivement plus le choix.

Le couple Monfort-Goasdoué déjà proche de la sortie

Le couple Monfort-Goasdoué est danger et jouera sa place dans l’émission lors du troisième prime de Danse avec les stars, face au duo qui obtiendra la moins bonne moyenne vendredi soir. Pas habituée de se retrouver dans une telle position, elle qui avait participé à la finale de l’édition 2022 avec Stéphane Legar, Calisson Goasdoué a soutenu son partenaire sur Instagram : « Quel honneur de danser avec monsieur Nelson Monfort ! Ce n’est pas rien de participé à DALS, quel courage. Sur cet american smooth tu as été élégant, classe, adorable et touchant. Et on en parle du magneto ? Beaucoup trop drôle ! Hâte de notre prochaine danse ! ».

Nelson Monfort s’est pleinement impliqué dans ce projet avec l’envie de ne pas se « ridiculiser » à l’écran. Il avait alors expliqué à Puremédias avoir changé son alimentation, et arrêté l’alcool : « J'ai déjà commencé à me préparer physiquement : je ne bois plus, j'essaie de faire un peu attention et on se sent très bien finalement. Quand on ne boit pas, on se sent très très très bien. Déjà, je ne buvais pas non plus tellement. Enfin même un petit verre de vin, je ne prends plus. »