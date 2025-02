Real Madrid : La sombre affaire de menaces de mort

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le Real Madrid affrontait Osasuna pour tenter de retrouver le chemin de la victoire en Liga. Le leader n'a décroché qu'un match nul en raison de l'expulsion de Jude Bellingham à la fin de la première mi-temps, ce qui a handicapé ses chances. Surpris et décontenancés par cette suspension, les supporters madrilènes s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux envers l'arbitre de la rencontre, José Luis Munuera Montero.

Exclu lors du match face à Osasuna parce que l'arbitre pensait qu'il l'avait insulté, Jude Bellingham n'a pas du tout compris la sanction et le Real Madrid peste contre cette décision depuis. En effet le club en a marre de se sentir lésé par rapport à l'arbitrage dans ses matches dernièrement et les supporters suivent forcément. Sauf que les débordements sont nombreux et le harcèlement sur les réseaux sociaux s'est intensifié.

La «terrible erreur» qui fait enrager le Real Madrid !

Le Real Madrid visé par l'arbitrage ?

Incapable de remporter l'un de ses trois derniers matches de Liga, le Real Madrid en veut énormément à l'arbitrage. En effet, même Carlo Ancelotti a pris la défense de son joueur en conférence de presse, expliquant que José Luis Munuera Montero n'a pas bien compris ce qu'a dit Bellingham. Le club a clairement fait passer le message en hurlant au complot mais la situation auprès des fans a dégénéré.

L'arbitre menacé de mort

L'arbitre de la rencontre José Luis Munuera Montero a été obligé de fermer l'accès à ses commentaires sur son compte Instagram d'après la Cope après que celui-ci a reçu des milliers de messages haineux lui portant atteinte. L'arbitre de 41 ans a reçu des menaces de mort envers lui et sa famille.