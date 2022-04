Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme coup de tonnerre pour Robert Lewandowski ?

Publié le 8 avril 2022 à 12h15 par T.M.

Si Robert Lewandowski fait aujourd’hui les beaux jours du Bayern Munich, cela pourrait ne plus durer très longtemps. Explications.

Entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski, l’heure du divorce pourrait prochainement sonner. Alors que le Polonais est sous contrat jusqu’en 2023, un départ pourrait être prononcé durant le mercato estival. Si les Bavarois souhaitent prolonger Lewandowski, cela serait loin d’être évident et les courtisans seraient au rendez-vous puisque le PSG et le FC Barcelone pourraient notamment accueillir l’actuel joueur de Julian Nagelsmann.

Lewandowski vers le départ ?