Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé avec le clan Dembélé ? La réponse !

Publié le 8 avril 2022 à 11h15 par A.C.

En Catalogne on semble de plus en plus se faire à un départ d’Ousmane Dembélé, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine dans moins de trois mois et qui pourrait bien rebondir au PSG la saison prochaine.

On est passés un peu par toutes les émotions au FC Barcelone. D’abord l’espoir, puis la déception et même la colère... pour ensuite revenir au point de départ et croire une nouvelle fois en la prolongation d’Ousmane Dembélé. Il faut dire qu’avec le retour de Xavi beaucoup de choses ont changé autour de l’international français et Joan Laporta a récemment avoué avoir toujours un certain espoir d’arriver à inverser la tendance. En attendant, en Catalogne on semble penser que le clan Dembélé fasse un double jeu et soit déjà d’accord avec d‘autres clubs, notamment le Paris Saint-Germain.

Le clan Dembélé n’aurait pour le moment aucun accord avec un autre club