Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Benzema pourrait changer les plans de Pérez !

Publié le 8 avril 2022 à 8h30 par A.C.

L’été sera très chaud du côté du Real Madrid, où un Karim Benzema éblouissant semble pourtant pouvoir faire changer pas mal de choses.

A 34 ans, il affiche sans aucun doute le meilleur niveau de toute sa carrière. Karim Benzema est intenable et après avoir éliminé le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions (3-1), il a martyrisé le Chelsea de Thomas Tuchel (1-3). En Espagne, on ne tarit plus d’éloges sur celui qui est déjà annoncé comme le grand favori pour le Ballon d’Or 2022 et qui devrait continuer à faire le bonheur du Real Madrid au moins jusqu’en juin 2023, date de la fin de son contrat. Pourtant, beaucoup de choses pourraient changer autour de lui, puisque la presse ibérique assure que le président Florentino Pérez planifierait un mercato estival colossal, avec notamment Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Le Real Madrid se pose des questions sur Haaland