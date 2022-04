Foot - Mercato - OM

Mercato - Barcelone : Laporta a un énorme coup à jouer avec ce buteur !

Publié le 8 avril 2022 à 7h30 par La rédaction

Sur les tablettes du FC Barcelone depuis le dernier mercato hivernal, Alvaro Morata ne verra pas son aventure à la Juventus se prolonger à l’issue de son prêt.

Désireux de se renforcer offensivement lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone s’est intéressé de près à Alvaro Morata. Prêté à la Juventus par l’Atletico de Madrid depuis 2 saisons, l’international espagnol a été la cible d’un fort intérêt de Joan Laporta, qui a cependant dû essuyer un refus sur ce dossier. Toutefois, alors que l’attaquant de 29 ans fera son retour chez les Colchoneros cet été, le Barça pourrait bien avoir le champ libre pour tenter de le recruter.

Le Barça pourra retenter sa chance pour Morata