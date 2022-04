Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'arrivée de Dembélé au PSG prend forme !

Publié le 7 avril 2022 à 21h00 par La rédaction

Les derniers éléments confirment que le scénario de loin le plus probable concernant Ousmane Dembélé reste une signature au PSG. Explication.

Ces dernières heures, la Cadena Cope a révélé qu’au sein du FC Barcelone, on restait pessimiste au sujet d’une prolongation d’Ousmane Dembélé, pour l’instant libre en juin, suite à la réunion qui s’est tenue récemment entre Moussa Sissoko, l’agent du joueur, et Mateu Alemany, le directeur sportif du Barça. Le club catalan a pu constater que l’écart entre les deux parties était toujours important et compliqué à réduire..

Le Barça ne peut pas y arriver