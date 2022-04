Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola s’active pour aider Leonardo !

Publié le 7 avril 2022 à 23h45 par T.M.

Alors que le PSG serait intéressé à l’idée de retrouver Moise Kean, Mino Raiola travaillerait en coulisses pour parvenir à trouver une solution pour cela.

Prêté la saison dernière au PSG, Moise Kean n’avait pas continué l’aventure dans la capitale. A l’intersaison, l’Italien avait finalement été prêté par Everton à la Juventus pour deux saisons avec une obligation d’achat. Toutefois, pour Kean, le retour au sein de la Vieille Dame n’est pas une franche réussite et cela pourrait se solder par un départ lors du prochain mercato estival. Cela pourrait alors faire le bonheur du PSG. En effet, comme expliqué de l’autre côté des Alpes, Leonardo serait intéressé à l’idée de faire revenir le client de Mino Raiola.

Régler la situation entre la Juventus et Everton