Mercato - PSG : Le retour de Moise Kean au PSG se prépare !

Publié le 6 avril 2022 à 12h30 par T.M.

Prêté au PSG lors de la saison 2020-2021, Moise Kean s’était parfaitement relancé sous le maillot parisien. Et alors que l’Italien évolue actuellement du côté de la Juventus, la flamme pourrait se raviver avec le PSG.

En échec du côté d’Everton, Moise Kean avait posé ses valises au PSG à l’été 2020. Prêté sans option d’achat par les Toffees, l’Italien avait parfaitement saisi sa chance dans la capitale française et s’est montré à son avantage, marquant notamment 17 buts, toutes compétitions confondues. Une belle histoire qui a toutefois pris fin à l’été 2021. Si Leonardo a tenté sa chance pour conserver le client de Mino Raiola, les négociations avec Everton étaient très compliquées faute d’option d’achat dans le prêt. Et finalement, c’est la Juventus qui en a profité pour faire revenir son ancien attaquant sous la forme d’un prêt de deux ans avec obligation d’achat. Problème, pour Kean, l’expérience turinoise n’est pas une franche réussite pour le moment. De quoi ainsi faire dire à certains que cela pourrait se terminer bien plus tôt que prévu. Une opportunité dont pourrait profiter le PSG. Alors qu’il a été annoncé que Leonardo avait pensé à rapatrier l’attaquant de 22 ans cet hiver, c’est finalement lors du prochain mercato estival qu’on pourrait le voir revenir au Parc des Princes.

Ça discute…

La saison prochaine, on pourrait donc revoir Moise Kean sous le maillot du PSG. Selon les informations de TMW , la Juventus pourrait en effet se séparer de l’Italien alors que ses performances ne sont pas convaincantes cette saison. Et c’est donc du côté du Parc des Princes que Kean pourrait retrouver le sourire. Comme expliqué par le média transalpin, des discussions seraient actuellement en cours pour parvenir à cette fin heureuse et l’optimisme serait visiblement présent.

… mais le PSG va rencontrer certains obstacles !