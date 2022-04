Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir d’Amine Harit ?

Publié le 6 avril 2022 à 10h10 par G.d.S.S.

Actuellement prêté à l’OM sans option d’achat par Schalke 04, Amine Harit n’entre pas du tout dans les plans du club allemand qui espère s’en séparer l’été prochain en le cédant à un prix décent. Une aubaine pour Pablo Longoria ?

Au même titre que William Saliba, Amine Harit fait partie des rares éléments actuellement en prêt à l’OM qui ne fasse pas l’objet d’une option d’achat. Le milieu offensif marocain de 24 ans, arrivé l’été dernier de Schalke 04, reste sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club allemand, et Harit a récemment affiché des gros doutes quant à son avenir au micro de Prime Video : « Quelle idée pour la suite ? Franchement je ne suis pas dans ça. Je laisse cela à mon agent (…) Les discussions vont forcément arriver au bout d’un moment, et on verra ce qu’il se passera ». Mais il se pourrait finalement que l’OM ait une ouverture dans ce dossier…

Amine Harit disponible à un prix abordable ?

Selon le média allemand Ruhr Nachrichten, la direction de Schalke 04 ne compte plus du tout sur Amine Harit et espère bien profiter de son passage en prêt à l’OM afin de lui trouver preneur en vue du prochain mercato estival. D’ailleurs, pour faciliter son départ, le club allemand serait disposé à lâcher l’international marocain « à un prix décent », ce qui pourrait donc potentiellement faire les affaires de l’OM si toutefois Pablo Longoria décide de se positionner sur Harit.