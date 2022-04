Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de froid pour le recrutement de Longoria !

Publié le 6 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM en vue du prochain mercato estival, Jordan Veretout pourrait finalement être conservé par l’AS Rome avec qui la rupture semblait pourtant se dessiner ces derniers jours.

« Veretout ? Il ne s’est toujours pas entrainé avec l’équipe. Je ne dis pas ce que je ne peux pas dire », confiait dernièrement José Mourinho en conférence de presse au sujet de Jordan Veretout (29 ans), et l’entraîneur de l’AS Rome semblait ainsi acter le divorce avec le milieu de terrain français. L’OM est d’ailleurs annoncé sur les rangs dans ce dossier, et Veretout ferait partie des grandes priorités de Pablo Longoria pour l’été prochain, mais le président marseillais pourrait finalement être obligé de revoir ses plans…

L’AS Rome compte toujours sur Veretout