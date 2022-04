Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Xavi prêt à tout relancer pour Dembélé ?

Publié le 5 avril 2022 à 22h30 par A.C.

Le Paris Saint-Germain souhaiterait frapper un gros coup avec Ousmane Dembélé, mais Xavi fait tout son possible pour le convaincre de rester au FC Barcelone.

Dans moins de trois mois, Ousmane Dembélé sera libre de tout contrat et de nombreux clubs souhaitent en profiter. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison et qui semble vouloir miser sur des Champions du monde français comme Dembélé, mais également Paul Pogba. Le PSG ne serait toutefois pas seul, puisqu’en Italie on assure que la Juventus voudrait tenter sa chance, alors qu’en Angleterre on parle plutôt d’un fort intérêt de Tottenham. Mas au Barça, un homme semble travailler dans l’ombre pour convaincre Dembélé de prolonger son contrat.

Des heures passées avec Dembélé pour le convaincre