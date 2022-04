Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joli coup à 0€ sur le point d'échapper à Laporta !

Publié le 5 avril 2022 à 20h00 par P.L.

Cherchant à recruter un nouveau latéral droit en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone penserait à Noussair Mazraoui. Toutefois, le Bayern Munich serait également présent sur le dossier, et le club bavarois aurait même devancé le Barça pour le Marocain.

Alors que Sergiño Dest ne semble pas vraiment faire l’unanimité auprès de Xavi et que Sergi Roberto se rapproche de plus en plus d’un départ libre cet été, le FC Barcelone serait à la recherche d’un nouveau latéral droit. Dans cette optique, Joan Laporta aurait ciblé Noussair Mazraoui, dont le contrat avec l’Ajax Amsterdam expire en juin prochain. Toutefois, le Bayern Munich serait également intéressé afin de pouvoir apporter de la concurrence à Benjamin Pavard. Et le président blaugrana serait en grande difficulté face à la concurrence allemande.

Le Bayern a devancé le Barça pour Mazraoui

Comme l’expliquent les journalistes Nicolo Schira et Matteo Moretto, le Bayern Munich aurait devancé le FC Barcelone pour Noussair Mazraoui. Aucun accord n'aurait encore été trouvé mais les discussions seraient très avancées. Le club bavarois souhaiterait offrir un contrat jusqu’en 2026 avec une année supplémentaire en option pour l’international marocain. Dans tous les cas, le latéral droit de 24 ans devrait quitter l’Ajax Amsterdam libre cet été. À voir maintenant où il atterrira cet été. Mais pour le moment, Noussair Mazraoui prendrait la direction du Bayern Munich.