Mercato - OM : La Roma prévient Longoria pour Veretout !

Publié le 4 avril 2022 à 13h00 par A.C.

Tiago Pinto, directeur sportif de l’AS Roma, s’est exprimé au sujet de la situation de Jordan Veretout. Ce dernier semble être poussé vers la sortie et serait notamment dans le viseur de l’Olympique de Marseille.

Il pourrait y avoir un autre international français à l’OM la saison prochaine ! Déjà au travail pour le prochain mercato estival, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Jordan Veretout, qui pourrait quitter l’AS Roma à la fin de la saison. La presse italienne assure en effet que les relations entre le milieu de terrain de 29 ans et José Mourinho seraient glaciales et les derniers matchs en ont ressenti, puisque son temps de jeu a grandement diminué. Interrogé sur la situation de son joueur, le coach romain ne s’est d’ailleurs pas montré très loquace. « Veretout ? Il ne s’est toujours pas entrainé avec l’équipe » a déclaré Mourinho. « Je ne dis pas ce que je ne peux pas dire, mais je me limite à expliquer qu’il ne sera pas là demain (pour le match de Serie A entre la Roma et la Sampdoria) ». L’Olympique de Marseille n’a pas tardé à passer à l’action, puisque Longoria aurait déjà proposé une offre de 8M€ à la Roma pour acquérir Veretout.

« Il n’y a aucune rupture définitive avec Veretout »