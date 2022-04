Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée d'Ousmane Dembélé déjà bouclée par le Qatar ? La réponse

Publié le 6 avril 2022 à 11h10 par D.M.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait bien dans le viseur du PSG. Mais contrairement à ce qu'annoncent certains médias, l'arrivée de l'international français à Paris serait loin d'être actée.

Les discussions entre le FC Barcelone et le clan Ousmane Dembelé ont repris. Directeur du football du club catalan, Mateu Alemany s'est rendu à Marrakech pour rencontrer l'agent de l'international français, Moussa Sissoko. Le club catalan espère toujours faire signer un nouveau contrat au champion du monde, qui a, jusqu'ici, refusé les offres de prolongation. Même si les positions restent éloignées, les deux parties auraient programmé une nouvelle rencontre afin de tenter de parvenir à un accord.

Dembélé n'a pas encore signé avec le PSG