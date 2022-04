Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Après Messi, Beckham lance les grandes manœuvres pour Ronaldo !

Publié le 7 avril 2022 à 20h00 par D.M.

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo pourrait terminer sa carrière en MLS. L'Inter Miami, dirigé par David Beckham, aurait entamé des négociations avec la star portugaises.

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo se poserait des questions sur son avenir. Bien que lié à Manchester United jusqu'en juin 2023, la star portugaise attendrait de connaître l'identité du prochain entraîneur avant de prendre sa décision. En cas de départ, l'attaquant pourrait quitter l'Europe. Propriétaire de l'Inter Miami, David Beckham, qui a également ciblé Lionel Messi selon les informations d'As, rêve de l'accueillir en MLS. Journaliste italien, Stefano Benzi a fait le point sur ce dossier Ronaldo.

Ronaldo successeur d'Higuain à l'Inter Miami ?