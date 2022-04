Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux désillusions en vue pour le Qatar ?

Publié le 7 avril 2022 à 19h45 par Th.B.

Certes, les décideurs du PSG garderaient un oeil avisé sur l’évolution des situations d’Antonio Conte et de Fabio Paratici pour les successions de Mauricio Pochettino et de Leonardo. Néanmoins, les entraîneur et directeur sportif de Tottenham devraient être indisponibles sur le marché cet été.

Avec l’énième désillusion européenne subie par le PSG en mars dernier, au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, il se pourrait que de sérieux changements soient opérés au sein de l’organigramme du Paris Saint-Germain et surtout, au niveau du staff technique. En effet, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino aurait de fortes chances d’être remercié par les décideurs du PSG pour laisser sa place à Zinedine Zidane, priorité des propriétaires qataris comme le10sport.com vous l'a dévoilé, ou encore Antonio Conte, piste de longue date du PSG comme The Athletic l’a dernièrement affirmé. Pour ce qui est de Leonardo, dont la position à la direction sportive semble avoir été considérablement fragilisée, son successeur pourrait être Fabio Paratici, dossier étudié l’été dernier avant que l’ex-dirigeant de la Juventus soit nommé directeur sportif de Tottenham.

Conte et Paratici seraient pleinement engagés à Tottenham et travaillent sur le mercato !