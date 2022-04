Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message fort de Crivelli sur son arrivée à l’ASSE !

Publié le 7 avril 2022 à 18h10 par T.M.

Cet hiver, Enzo Crivelli a rejoint l’ASSE. Toutefois, étant blessé, l’attaquant stéphanois a dû patienter de longues semaines avant de faire ses débuts. Une page que le principal intéressé veut désormais tourner.

Parmi les nombreuses recrues hivernales de l’ASSE, Enzo Crivelli est notamment venu renforcer l’effectif de Pascal Dupraz. Recruter un attaquant était essentiel pour les Verts qui ont ainsi obtenu le prêt de l’ancien Bordelais. Problème, il aura fallu attendre le dernier match face à l’OM pour le voir faire ses débuts. Miné par une blessure, Crivelli a dû prendre son mal en patience, mais désormais, il veut passer à autre chose et aider l’ASSE.

« Je suis venu ici en voulant jouer le plus possible »