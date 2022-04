Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rebondissement de dernière minute pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 7 avril 2022 à 17h10 par A.M.

Alors que l'irruption d'un nouveau club dans les discussions pour Kylian Mbappé a été évoquée, Guillem Ballague dément catégoriquement.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a repris espoir dans ce dossier, et l'attaquant français révélait même ces derniers jours qu'il n'écartait rien pour son avenir. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours », confiait-il au micro de Prime Vidéo .

Pour Mbappé, ce sera le Real ou le PSG