Mercato - PSG : Le plan d’action de Barcelone pour Haaland est révélé !

Publié le 7 avril 2022 à 14h45 par Th.B.

Pour remplacer Kylian Mbappé dont la prolongation au PSG n’a toujours pas été signée, le Qatar en pince pour Erling Braut Haaland. Cependant, et bien que le FC Barcelone ne se trouve pas dans la meilleure des positions économiques, il serait hors de question que le club culé se retire.

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de se retrouver dans une situation délicate : remplacer Kylian Mbappé. Certes, à l’instant T et comme le10sport.com vous l’a révélé le 29 mars dernier, la tendance penche plus vers une prolongation de contrat au PSG qu’un départ au Real Madrid pour Kylian Mbappé. Toujours selon les informations exclusives du 10sport.com et datant du 25 août dernier, l’option Erling Braut Haaland était d’ores et déjà prise en considération par le comité de direction du PSG. Néanmoins, le FC Barcelone, sous l’impulsion de son président Joan Laporta qui entretiendrait de bonnes relations avec Mino Raiola qui n’est autre que l’agent du buteur du Borussia Dortmund, se serait positionné sur le dossier Haaland. Et bien que cette opération s’annonce délicate d’un point de vue financier pour le FC Barcelone, le Barça compterait bien contrecarrer les plans du PSG.

« Le Barça ne se retirera pas de la course, bien que l'optimisme ne soit pas aussi important qu’avant »