Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est définitivement fixé pour son avenir à Paris !

Publié le 7 avril 2022 à 14h15 par D.M.

Peu importe les résultats de fin de saison du PSG, Mauricio Pochettino devrait quitter son poste d'entraîneur dans les prochaines semaines. Le technicien argentin paye les prestations décevantes de son équipe.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le mois de novembre, Mauricio Pochettino est loin de faire l'unanimité en interne. Les résultats décevants de l'équipe et le style de jeu sans trop grande ambition sont pointés du doigt en interne. Encore plus depuis l'élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des champions. Interrogé sur son avenir récemment, Pochettino a admis que son avenir n'était pas encore décidé. « Pour le moment, on n'a pas parlé du futur. Il me reste un an de contrat, mais c'est important d'analyser avant de prendre la décision. Bien sur, on respectera la décision du club dans le futur et il se passera ce qui se passera » a confié le technicien argentin au micro de Prime Vidéo .

Pochettino devrait quitter le PSG