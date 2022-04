Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate dans le feuilleton Pochettino !

Publié le 7 avril 2022 à 11h45 par Th.B.

Bien qu’il soit question d’une décision prise par Manchester United pour le successeur de Ralf Rangnick qui porterait finalement son choix sur Erik Ten Hag, la vérité serait tout autre et les chances de Mauricio Pochettino demeureraient importantes après son éventuel départ du PSG.

En janvier dernier, le journaliste Julien Laurens révélait à Sky Sports que le poste d’entraîneur rêvé par Mauricio Pochettino ne serait autre que Manchester United. Nommé en tant que coach intérimaire jusqu’à la fin de la saison, Ralf Rangnick devrait laisser sa place à Pochettino ou à Erik Ten Hag, les techniciens du PSG et de l’Ajax Amsterdam étant les deux options privilégiées par le comité de direction de Manchester United. D’autant plus que Mauricio Pochettino ne fait plus l’unanimité au PSG comme le10sport.com vous le révélait dès le mois de novembre dernier. Un licenciement serait inéluctable d’après divers médias à la fin de la saison. De quoi permettre à Mauricio Pochettino de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United ? Sky Sports et The Daily Mail ont affirmé ces dernières heures que Ten Hag devrait bénéficier du poste d’entraîneur bientôt vacant chez les Red Devils.

United n’aurait pas encore choisi Ten Hag !