Mercato : PSG, Real Madrid... Mbappé a lâché une terrible confidence en privé !

Lassé par les pressions qu'il subit, de la part du PSG, mais aussi du Real Madrid, Kylian Mbappé serait fatigué et voudrait se retrouver seul avant de dévoiler son choix.

L'avenir de Kylian Mbappé est dans toutes les bouches. Qui du Real Madrid ou du PSG parviendra à s'attacher ses services la saison prochaine ? Pour l'heure, le suspense reste entier. Le club espagnol se montrerait toujours optimiste dans ce dossier, malgré la dernière offensive du PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les dirigeants parisiens lui proposent une prolongation de deux ans, mais aussi de devenir, un peu plus, la tête d'affiche du projet en lui confiant par exemple le brassard de capitaine ou en lui offrant une plus grande liberté en ce qui concerne la question des droits à l'image.

Mbappé au bord de l'explosion ?