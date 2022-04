Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur doit être la priorité du Qatar pour cet été ?

Publié le 7 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Bien décidé à relancer son projet en frappant fort l'été prochain, le PSG aurait déjà plusieurs pistes pour son mercato, et non des moindres.

L'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid va laisser des traces. Le PSG prépare effectivement de gros changements au sein de son organigramme puisque Leonardo ainsi que Mauricio Pochettino ont de grandes chances d'être démis de leur fonction cet été. Mais ce n'est pas tout puisque dans l'effectif aussi ça va bouger. Et pour cause, plusieurs joueurs ont déçu à l'image des stars Lionel Messi et Neymar. Deux joueurs qui ne seront pas conservés en cas d'offres jugées intéressantes. Et en matière de recrutement, le PSG aurait déjà des idées. Mais quelle doit être la priorité ?

Le PSG est déjà actif en coulisses

En effet, plusieurs noms circulent et une tendance se dessine, à savoir un recrutement essentiellement basé sur des joueurs français, ce qui pourrait notamment convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Ainsi, le PSG tente de sauter sur les opportunités qui se présentent avec Ousmane Dembélé et Paul Pogba. Il faut dire que leurs contrats s'achèvent en juin prochain dans leur club respectif, à savoir le FC Barcelone et Manchester United. Le second semble toutefois plus proche d'un départ que le premier. Mais ce n'est pas tout puisque le PSG s'intéresse également à Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et Christopher Nkunku (RB Leipzig).



