Mercato - PSG : Le Qatar tente un incroyable coup à 70M€ pour remplacer Neymar !

Publié le 6 avril 2022 à 18h15 par A.M. mis à jour le 6 avril 2022 à 18h18

Déjà actif en coulisse pour renforcer le PSG, le Qatar aurait entamé des discussions avec l'entourage de Christopher Nkunku en vue d'un transfert pour cet été.

Après l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, le PSG prévoit de grands changements pour la saison prochaine. Dans cette optique, ça devrait bouger au sein de l'effectif parisien puisque des départs ne sont pas à exclure, y compris ceux de certaines stars à l'image de Lionel Messi et Neymar. Par conséquent, le PSG cherche déjà à les remplacer. Un nom bien connu à Paris pour faire son retour.

Discussions entamées avec Nkunku