Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vente, Qatar... Cette révélation à plus d'un milliard d'euros sur le PSG !

Publié le 6 avril 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Ces dernières semaines, Nasser Al-Khelaïfi a répété qu'il avait refusé des offres de rachat importantes. Selon les estimations de L'Equipe, le PSG pourrait valoir plus d'1 milliard d'euros.

En juin 2011, le PSG entrait dans une nouvelle ère. L'équipe de la capitale passait sous pavillon qatari contre un chèque estimé entre 70 et 80M€. Plus de dix ans après, la valeur du club a explosé. Selon Abdellah Boulma, mais aussi RTL , Qatar Sports Investments aurait par exemple reçu une offre d'un milliard d'euros, provenant d'un riche investisseur chinois. Une proposition refusée par l'actionnaire majoritaire du PSG comme l'a confirmé Nasser Al-Khelaïfi. « Imaginez qu'il n'y ait pas eu d'investissement au cours des dernières années. Le football se serait effondré, je vous le promets. Nous sommes un fonds d'investissement. Nous avons acheté le club pour 70M€. Nous avons depuis reçu des offres de plusieurs milliards. C'est la marque que nous avons construite comme un véritable investissement - à travers les équipes masculines et féminines. Les gens critiquent parce que c'est une richesse souveraine » a confié le président de la formation dans un entretien à la BBC . Quelques jours plus tard, le responsable confirmait ses propos. « Pour nous, venir au PSG, pensez-y de la même manière que si vous allez acheter une petite entreprise, qui perd de l'argent, donc vous devez injecter et investir de l'argent. Nous avons acheté le PSG pour 70M€. Aujourd'hui, il vaut plusieurs fois ce montant - et nous avons reçu d'énormes offres pour acheter le club » confiait-il dans les colonnes de The Athletic . Mais quelle est la valeur réelle du PSG ?

Le PSG valorisé à plus d'un milliard d'euros