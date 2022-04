Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a reçu une offre de rachat pour le PSG !

Publié le 5 avril 2022 à 10h45 par Th.B.

Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi a affirmé avoir été approché par plusieurs investisseurs pour un potentiel rachat du PSG, une offre chinoise serait arrivée sur les bureaux des décideurs parisiens.

Arrivé à l’été 2011 à la présidence du PSG après que le Qatar Sports Investments ait racheté le club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi semble intouchable à son poste. Malgré une nouvelle désillusion européenne en Ligue des champions cette saison, le patron du PSG ne serait pas menacé contrairement au directeur sportif Leonardo et l’entraîneur Mauricio Pochettino. Pour The Athletic, Nasser Al-Khelaïfi a révélé ces dernières heures avoir reçu de grosses offres de rachat du PSG depuis le début de l’ère QSI. « Nous avons acheté le PSG pour 70M€. Aujourd'hui, il vaut plusieurs fois ce montant - et nous avons reçu d'énormes offres pour acheter le club. Donc, d'où nous venons, cela montre qu'il s'agit d'un projet d’investissement ».

Une offre de rachat chinoise ?