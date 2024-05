F1 - Verstappen : Une offre légendaire est dégainée

Arnaud De Kanel

Bien que Max Verstappen ait un contrat en cours avec Red Bull jusqu'en 2028, sa loyauté envers l'équipe autrichienne pourrait être mise à l'épreuve. En raison de tensions internes, le triple champion du monde pourrait sérieusement envisager de quitter Red Bull. Mercedes, quant à elle, serait prête à déployer des moyens considérables pour attirer le pilote néerlandais dans ses rangs. Des informations évoquent une offre alléchante de 150M€ par an de la part de l'écurie allemande pour convaincre Verstappen de rejoindre leurs rangs, du jamais vu.

Le monde de la Formule 1 a été secoué par l'annonce fracassante de Lewis Hamilton rejoignant Ferrari. Considéré comme le transfert du siècle dans le sport automobile, cet événement a suscité une immense surprise et a dominé les discussions pendant des mois. Pourtant, à peine quelques mois plus tard, une autre annonce pourrait bien éclipser celle du septuple champion du monde. Max Verstappen, le pilote néerlandais sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028, semblait destiné à une carrière entière au sein de l'écurie autrichienne. Cependant, les récents troubles internes, notamment les tensions autour de Christian Horner et le départ d'Adrian Newey, pourraient bouleverser les plans initiaux.



L'offre légendaire de Mercedes à Verstappen

Une nouvelle fracassante secoue le monde de la Formule 1, et elle provient du camp de Mercedes, désireux d'enrôler Max Verstappen. Toto Wolff et son équipe seraient prêts à tout pour attirer le triple champion du monde dans leurs rangs. Selon des sources bien informées, Mercedes aurait mis sur la table une offre ahurissante de 150M€ par an pour convaincre Verstappen de rejoindre l'écurie allemande. Un salaire faramineux de 75M€ annuel serait proposé à Verstappen, auquel s'ajouterait une somme équivalente pour ses différentes activités, notamment son équipe de GT3 et son équipe de sim racing. Cette proposition pourrait bien éclipser l'actuel contrat de Lewis Hamilton, pour qui Mercedes investissait entre 60 et 100M€ en salaire.

L'aveu du clan Verstappen