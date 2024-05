Le PSG reçoit un avertissement terrible après Dortmund !

La rédaction

Le Paris-Saint Germain est passé complètement à côté de sa demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Éliminés après leur défaite 0-1 au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique joueront encore une finale de Coupe de France avant de se focaliser sur la saison prochaine. Mais pour Jérôme Rothen, le train est déjà passé pour le PSG...

C’est une énorme que déception qu’a fait vivre le Paris-Saint Germain à ses fans mardi soir. Si les Parisiens avaient été défaits sur la plus petite des marges lors du match aller, beaucoup d'observateurs voyaient le PSG triompher au Parc des Princes et rejoindre la finale de la Ligue des Champions. À l’issue de la rencontre, les réactions étaient nombreuses. Notamment celle de Vitinha, qui parlait du « commencement d’un grand projet » en zone mixte. Mais cet avis n’est pas forcément partagé par tous.

« Si ça se trouve, vous ne la reverrez plus jamais. »

Après la défaite du Paris-Saint Germain ce mardi soir, Jérôme Rothen s’est lâché au micro de RMC . Et contrairement à Vitinha, l’ancien milieu de terrain ne laisse que peu de place à l’optimisme : « Ils parlent d’un début de projet, mais les gars, la finale était là ! Si ça se trouve, vous ne la reverrez plus jamais. Moi je l’ai vue une fois la finale, on me disait que la défaite n’était pas grave on verra avec la deuxième, je l’attends encore ! » s'est exclamé le consultant, faisant référence à sa finale de C1 disputée en 2004 avec l'AS Monaco.

Une série d’échecs cuisants

Cette nouvelle élimination du Paris-Saint Germain en Ligue des Champions va faire grincer des dents. Une fois de plus, les pensionnaires du Parc des Princes prennent la porte, même lorsque que la qualification leur tend les bras. Après la remontada subie face au FC Barcelone en 2017, l’élimination face à Manchester United en 2019 et celle face au Real Madrid en 2022, cette nouvelle déconvenue subie dans le costume de favori risque de laisser des traces.